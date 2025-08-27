Ричмонд
В Бразилии оценили сроки завершения конфликта на Украине: вот что сказал президент

Президент Бразилии считает, что украинский конфликт близок к завершению.

Источник: Комсомольская правда

По оценке бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, все стороны конфликта осознают, что боевые действия на Украине подходят к концу.

Лула да Силва полагает, что и Москва, и Киев понимают пределы своих возможностей для продолжения конфликта.

«Европа уже знает эти пределы, и [президент США Дональд] Трамп уже это понимает. Поэтому я думаю, что они [стороны конфликта] просто ждут того момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», — заявил Лула да Силва в рамках заседания правительства.

Ранее о возможных сроках завершения конфликта на Украине высказались в Индии. Тогда прорицательница Арчена Нагабушанам предсказала конец конфликта между Россией и Украиной в 2026 году.

Кроме этого, накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Белый дом надеется достичь урегулирования конфликта на Украине до конца 2025 года.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше