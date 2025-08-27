В Новосибирской области часть врачебных функций перейдёт к фельдшерам и акушерам

Из-за дефицита медиков с 1 сентября часть функций терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов будут выполнять фельдшеры и акушеры со средним специальным образованием.
Минздрав сообщает о нехватке более 23 тыс. врачей и 63 тыс. медсестёр и фельдшеров по всей стране. В связи с этим федеральные органы приняли решение разрешить фельдшерам и акушерам временно замещать врачей при их отсутствии или дефиците. Новые правила позволяют среднему медперсоналу проводить осмотры, назначать обследования и прописывать лекарства в рамках своих полномочий, пишет BFM-Новосибирск.
Для Новосибирской области проблема острой нехватки кадров особенно актуальна. По данным hh.ru, в городе открыто 3,6 тыс. вакансий врачей, что составляет около четверти всех предложений в Сибири. На одну вакансию приходится менее одного резюме — 0,7.
По зарплатам рынок остаётся сбалансированным: соискатели рассчитывают на доход около 100 тыс. рублей в месяц, что совпадает с предложениями работодателей. В соседних регионах, например в Республике Алтай, ожидания соискателей выше — от 150 тыс. рублей, при том что работодатели готовы платить не более 98 тыс. рублей.
Отмечается, что трудности с набором специалистов связаны с условиями работы, быстрым выгоранием и общей нехваткой квалифицированного персонала. Эксперты считают, что привлечение сотрудников без высшего образования — временная мера для поддержания доступности медицинской помощи, особенно в малых населённых пунктах.
Депутат Госдумы Тамара Фролова уточнила, что нововведение распространяется на первичную медико-санитарную помощь и скорую помощь. Руководитель учреждения сможет официально делегировать часть обязанностей фельдшерам и акушерам, что позволит улучшить качество обслуживания в районах с дефицитом врачей.