В Новосибирской области часть врачебных функций перейдёт к фельдшерам и акушерам

Минздрав сообщает о нехватке более 23 тыс. врачей и 63 тыс. медсестёр и фельдшеров по всей стране. В связи с этим федеральные органы приняли решение разрешить фельдшерам и акушерам временно замещать врачей при их отсутствии или дефиците. Новые правила позволяют среднему медперсоналу проводить осмотры, назначать обследования и прописывать лекарства в рамках своих полномочий, пишет BFM-Новосибирск.