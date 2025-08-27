Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 августа 2025

Погода в Иркутске 27 августа 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, температура ночью +11…+13. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 27 августа 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром туманы, ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, днем порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов, однако если солнце так и не выглянет, то до +11…+16. Температура ночью +9…+14, при прояснении +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 27 августа 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду отключат в трех округах Иркутска 27 августа.