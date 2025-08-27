В школах Камчатки проведут урок истории, посвященный Курильскому десанту

Камчатка напрямую связана с Курильской десантной операцией как место отправления десанта и как территория, из которой были привлечены силы для проведения операции. Из Петропавловска-Камчатского, главной базы Камчатского оборонительного района, корабли с десантом вышли в море 17 августа 1945 года.