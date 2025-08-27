В Роспотребнадзоре рассказали, почему нужно мыть бананы перед едой

«На кожуре фруктов могут присутствовать не только невидимые загрязнения, но и опасные химические вещества — пестициды и химикаты, используемые при выращивании и обработке, а также патогенные бактерии, в том числе — кишечная палочка. Если очищать грязный банан немытыми руками, то все эти вещества неизбежно попадут на съедобную часть, а затем — в рот. Последствия могут быть самыми неприятными — от банального расстройства кишечника до серьезных инфекционных заболеваний», — рассказали в пресс-службе.