Шнайдер вылетела с US Open, уступив в первом круге 52-й ракетке мира

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 3:6. В следующем круге Зигемунд сыграет с победительницей матча Анастасии Захаровой (Россия) и Элины Аванесян (Армения).
Ещё одна россиянка Екатерина Александрова (12-й номер) уверенно обыграла латвийку Анастасию Севастову со счётом 6:4, 6:1. Следующей её соперницей станет китаянка Синьюй Ван.
Напомним, в 2024 году Шнайдер смогла дойти до ⅛ финала US Open.
Ранее прославленный российский теннисист Евгений Кафельников поддержал включение Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Спортсмен отметил, что лично как член Международного зала славы голосовал за включение россиянки.