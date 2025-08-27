Шнайдер вылетела с US Open, уступив в первом круге 52-й ракетке мира

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 3:6. В следующем круге Зигемунд сыграет с победительницей матча Анастасии Захаровой (Россия) и Элины Аванесян (Армения).