Польша ужесточает правила для иностранцев: вот какие выплаты там хотят отменить

Правительство Польши намерено отменить социальные выплаты для неработающих мигрантов. Соответствующее заявление сделал официальный представитель кабинета министров Адам Шлапка.
«Совет министров работает над решением, которое урегулирует вопросы выплат всем иностранцам в Польше, а не только украинцам и не только пособия “800+”, а всех пособий», — рассказал он.
Напомним, что ранее польский лидер Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных пособиях и медобслуживании для неработающих украинцев. Речь идет в первую очередь о детском пособии «800+» размером 800 злотых (более $200) на ребенка.
Кроме этого, накануне Навроцкий также предложил ужесточить правила получения польского гражданства. По его словам, поддерживающие бандеровскую идеологию лица не должны иметь польское гражданство.