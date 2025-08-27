Ричмонд
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября

Аналитик ЛЦЭ Фомин: мошенники перед 1 сентября начали атаки на школьников.

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Злоумышленники перед новым учебным годом усилили атаки на школьников, студентов и их родителей, рассказал агентству «Прайм» руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.

По его словам, подобные схемы построены с целью получить доступ к личным данным. Например, под видом «администрации» мошенники звонят студентам, требуя подключиться к «сервисам» через кабинет «Госуслуг». Распространен обман иногородних студентов с арендой жилья: «хозяин» квартиры исчезает, получив деньги, а договор оказывается подделкой.

«Не стоит оплачивать учебу до заключения официального договора, а доступ к личному кабинету “Госуслуг” не должен быть ни у кого, кроме самого студента. Если вам пришло письмо от университета, перейдите на сайт через браузер, а не через приложенную в письме ссылку, при этом проверьте адрес отправителя», — предупреждает Фомин.

Он советует тщательно проверять все договоры и условия, а также не поддаваться на искусственный ажиотаж с требованием оплатить что-либо в короткий срок. Лучше завершить разговор и перезвонить на сайт вуза, чтобы лично все выяснить.