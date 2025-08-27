Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября

«Не стоит оплачивать учебу до заключения официального договора, а доступ к личному кабинету “Госуслуг” не должен быть ни у кого, кроме самого студента. Если вам пришло письмо от университета, перейдите на сайт через браузер, а не через приложенную в письме ссылку, при этом проверьте адрес отправителя», — предупреждает Фомин.