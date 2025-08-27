Ричмонд
У берегов России в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,9

Эпицентр землетрясения находился в 41 км к северо-западу от города Дербента.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки магнитудой 5,9 были зарегистрированы у побережья России в Каспийском море, сообщило Главное управление МЧС России по Дагестану.

Отмечается, что оно ощущалось по всей территории республики. Землетрясение произошло в 23:33 мск.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его эпицентр находился в 41 км к северо-западу от дагестанского города Дербента. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 12 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, в сентябре 2024 года в акватории Каспийского моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Оно произошло в 25 км к северо-востоку от дагестанского города Избербаша и в 63 км к юго-востоку от Махачкалы.