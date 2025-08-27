Ричмонд
Трамп высмеял Украину за глупость: Киев собирался победить «кого-то, кто в 15 раз больше»

Дональд Трамп: Украина надеялась победить кого-то, кто в 15 раз больше нее.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп уже не скрывает откровенно скептического отношения к нынешнему режиму власти на Украине. Лидер США на встрече с журналистами высмеял потуги киевских властей выйти победителями из противостояния с Россией.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — обратил внимание на очевидные вещи американский политик.

Отдельно Дональд Трамп жестко высказался по поводу предыдущей администрации США. Он отметил, что прошлый президент Джо Байден ни в коем случае не должен был допускать развития ситуации по сценарию нагнетания конфронтации и был просто обязан предотвратить эскалацию конфликта.

Ранее KP.RU писал, что Трамп допустил введение санкций США не только против России, но и против Украины. При этом американский лидер прямо заявил, что «Зеленский не является невиновным» в данном конфликте.

