Магнитная буря 27 августа 2025 года: к Земле приближается солнечный суперцентр — когда ждать мощный геошторм

Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что 27 августа 2025 года метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию из-за возможных слабых геомагнитных колебаний. Вероятность магнитной бури оценивается в 7%, а магнитосфера в целом останется стабильной.
По данным ученых, на текущей неделе наблюдается повышенная солнечная активность. Так, утром 26 августа 2025 года на Солнце было зафиксировано восемь вспышек класса C и выше, включая одну мощную вспышку класса M3.3 в области 4199 и последнюю вспышку уровня C5.5 в 06:08 в области 4197. Специалисты отметили, что такие вспышки часто предшествуют геомагнитным возмущениям. Индекс солнечной активности за последние 48 часов достиг 8 баллов из 10, что свидетельствует о высокой активности Солнца.
Прогноз на 27 августа указывает на низкую вероятность геомагнитных возмущений — 25%, тогда как вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%. Ожидается, что геомагнитный индекс Kp составит 2−3 балла, что соответствует слабым или отсутствующим возмущениям. Показатели индексов Ap и F10.7 достигнут значений 10 и 125 соответственно.
В некоторых регионах, таких как Владивосток, возможно слабое геомагнитное возмущение уровня 4 баллов, тогда как в центральной части России магнитосфера останется спокойной.
Ученые пояснили, что магнитные бури возникают из-за взаимодействия магнитного поля Земли с мощными потоками солнечного ветра и могут длиться от нескольких минут до нескольких дней. Для оценки их интенсивности используется шкала Kp: от 0−2 (спокойная магнитосфера) до 9−10 (экстремально сильная буря).