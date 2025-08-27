Магнитная буря 27 августа 2025 года: к Земле приближается солнечный суперцентр — когда ждать мощный геошторм

По данным ученых, на текущей неделе наблюдается повышенная солнечная активность. Так, утром 26 августа 2025 года на Солнце было зафиксировано восемь вспышек класса C и выше, включая одну мощную вспышку класса M3.3 в области 4199 и последнюю вспышку уровня C5.5 в 06:08 в области 4197. Специалисты отметили, что такие вспышки часто предшествуют геомагнитным возмущениям. Индекс солнечной активности за последние 48 часов достиг 8 баллов из 10, что свидетельствует о высокой активности Солнца.