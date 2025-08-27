Аэропорт на площадке «Ключевой» в Иркутске построят до 2030 года

Новый аэропорт будет строиться в два этапа. Сначала появится аэродром класса «А» с полноценной взлетно-посадочной полосой и рулежными дорожками. На первом этапе аэропорт сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год. Как только этот рубеж будет достигнут, начнется второй этап, предусматривающий дальнейшее развитие комплекса.