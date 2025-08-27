Аэропорт на площадке «Ключевой» в Иркутске построят до 2030 года

В Иркутске планируют построить новый современный аэропорт на площадке «Ключевой». Судя по информации, размешенной на сайте госзакупок, строительство крупного транспортного узла запланировано на 2028−2030 годы.
Новый аэропорт будет строиться в два этапа. Сначала появится аэродром класса «А» с полноценной взлетно-посадочной полосой и рулежными дорожками. На первом этапе аэропорт сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год. Как только этот рубеж будет достигнут, начнется второй этап, предусматривающий дальнейшее развитие комплекса.
Инфраструктура аэропорта будет рассчитана на прием самых современных и крупных самолетов, включая Boeing 777, Airbus A330, российский МС-21 и Ан-124 «Руслан». Аэропорт будет работать круглый год, 24 часа в сутки. Его оснастят самым современным светосигнальным, радиотехническим и метеорологическим оборудованием.
Пассажирам обещают высокий уровень сервиса. Проектом также предусмотрено строительство всей необходимой инфраструктуры: подъездных автомобильных и железных дорог, а также сетей водо-, тепло- и электроснабжения.
Сейчас идут подготовительные работы. Объявлен конкурс на разработку предпроектных предложений. Потенциальные подрядчики могут подавать заявки на участие до 28 августа 2025 года. Начальная цена — 29 миллионов рублей.
