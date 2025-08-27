В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками родственников

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мошенники похищают деньги, создавая с помощью искусственного интеллекта видео с дипфейками родственников, которые якобы просят занять деньги, говориться в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, мошенники используют нейросети, чтобы из фотографии сделать видео, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции человека с фото. На подобных видео «аватар» обычно просит занять деньги. После чего аферисты рассылают видеоматериал родственникам и товарищам.
«Что мошенники могут сделать с вашей фотографией? Например, оживить ее…, если однажды ваш родственник или товарищ пришлет видео и попросит занять деньги, то позвоните и поинтересуйтесь о целях платежа. Вероятно, его взломали преступники», — говорится в материалах.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.