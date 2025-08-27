Ричмонд
Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе

Уиткофф рассказал, где и когда встретится с представителями Украины.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил о запланированной на текущую неделю встрече с украинскими представителями в Нью-Йорке.

«На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал», — поделился Уиткофф в беседе с телеканалом Fox News.

Уиткофф подчеркнул, что американская сторона поддерживает постоянный контакт с российскими представителями относительно путей разрешения конфликта на Украине.

Накануне Уиткофф рассказал, что в Вашингтоне полагают, что главным вопросом мирного процесса на Украине остается статус пяти территорий.

При этом сам президент США Дональд Трамп акцентировал, что сроки встречи президента РФ и киевского главаря зависят только от них самих. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова разговаривать с любым лидером, который будет находиться у власти в легитимном статусе. То есть с тем руководителем, который победит на выборах на Украине, включая Владимира Зеленского.

