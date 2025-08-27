Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе

При этом сам президент США Дональд Трамп акцентировал, что сроки встречи президента РФ и киевского главаря зависят только от них самих. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова разговаривать с любым лидером, который будет находиться у власти в легитимном статусе. То есть с тем руководителем, который победит на выборах на Украине, включая Владимира Зеленского.