Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил о запланированной на текущую неделю встрече с украинскими представителями в Нью-Йорке.
«На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал», — поделился Уиткофф в беседе с телеканалом Fox News.
Уиткофф подчеркнул, что американская сторона поддерживает постоянный контакт с российскими представителями относительно путей разрешения конфликта на Украине.
Накануне Уиткофф рассказал, что в Вашингтоне полагают, что главным вопросом мирного процесса на Украине остается статус пяти территорий.
При этом сам президент США Дональд Трамп акцентировал, что сроки встречи президента РФ и киевского главаря зависят только от них самих. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова разговаривать с любым лидером, который будет находиться у власти в легитимном статусе. То есть с тем руководителем, который победит на выборах на Украине, включая Владимира Зеленского.