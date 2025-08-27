Восстановить доступ к заблокированным «Госуслугам» станет проще

Минцифры сообщает о ряде нововведений, которые внедряются в рамках борьбы с кибермошенничеством. Восстановить собственный аккаунт на Госуслугах станет проще, пишет «Прайм». Способы восстановления будут прописаны в законе. Владелец аккаунта сможет оперативно восстановить доступ к собственной учётной записи, если она была заблокирована из-за действий мошенников.
Как уточняют Минцифры в социальных сетях, восстановить доступ можно будет одним из нескольких способов: посредством приложения банка или через его сайт, при помощи национального мессенджера, через МФЦ или посредством биометрической идентификации.
Наряду с этим на портале Госуслуг появится новая платформа, которая объединит в себе все данные ранее согласия на обработку персональных данных. Если в этом будет необходимость, пользователь сможет отозвать их.