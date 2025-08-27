Ричмонд
В РАНХиГС рассказали, сколько женщин работают в органах местного управления

РАНХиГС: 8 из 10 работников органов местного управления являются женщинами.

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России 8 из 10 работников органов местного управления — это женщины с высшим образованием, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС) со ссылкой на проведенное исследование.

«Восемь из десяти работников органов местного управления — это женщины. При том, что в среднем по стране доля женщин среди всех категорий работников составляет 48,7%», — говорится в сообщении.

В РАНХиГС также отметили, что муниципальная служба является также средой, где 9 из 10 работников имеют высшее образование и проходят регулярное повышение квалификации.

«Выявлена устойчивая с 2017 года тенденция на непрерывное сокращение числа работников органов местного самоуправления. В целом по стране количество работников на муниципальном уровне публичной власти сократилось на 2,6%», — рассказали в вузе.

По словам директора Центра экспертно-консультационного сопровождения местного самоуправления Евгения Кискина, слова которого приводятся в исследовании РАНХиГС, от эффективности муниципальной деятельности напрямую зависит благополучие людей.

«Очень важно и нужно понимать, кто именно работает в органах местного самоуправления, исполняет полномочия по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения, к кому люди идут со своими чаяниями и проблемами», — заключил эксперт.