В РАНХиГС рассказали, сколько женщин работают в органах местного управления

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России 8 из 10 работников органов местного управления — это женщины с высшим образованием, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС) со ссылкой на проведенное исследование.
«Восемь из десяти работников органов местного управления — это женщины. При том, что в среднем по стране доля женщин среди всех категорий работников составляет 48,7%», — говорится в сообщении.
В РАНХиГС также отметили, что муниципальная служба является также средой, где 9 из 10 работников имеют высшее образование и проходят регулярное повышение квалификации.
«Выявлена устойчивая с 2017 года тенденция на непрерывное сокращение числа работников органов местного самоуправления. В целом по стране количество работников на муниципальном уровне публичной власти сократилось на 2,6%», — рассказали в вузе.
По словам директора Центра экспертно-консультационного сопровождения местного самоуправления Евгения Кискина, слова которого приводятся в исследовании РАНХиГС, от эффективности муниципальной деятельности напрямую зависит благополучие людей.
«Очень важно и нужно понимать, кто именно работает в органах местного самоуправления, исполняет полномочия по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения, к кому люди идут со своими чаяниями и проблемами», — заключил эксперт.