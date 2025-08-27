Баклажан и перец признаны ягодами

«Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка с сочной мякотью и множеством семян внутри… Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец — это все ягоды по структуре самого плода», — рассказала Пырьева.