SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом Starship в испытательный полет

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля — 50 м, ускорителя — 71 м), диаметр — 9 м, грузоподъемность — 100−150 тонн.