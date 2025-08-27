Мошенников, укравших у пенсионеров деньги, отправят на СВО

Уточняется, что предполагаемый организатор аферы с пенсионными накоплениями Владимир Дрягин сбежал в Польшу. Фигуранты дела обманули более сотни вкладчиков, которым обещали до 60% годовых. По факту люди потеряли от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. По решению суда мошенники обязаны возместить пенсионерам ущерб, отмечает издание.