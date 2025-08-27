Геймер стал свидетелем убийства партнерши по команде во время игры

Тело геймерши было обнаружено полицией на следующий день. Подозреваемый в преступлении, проехавший около 50 километров без видимой мотивации и выбравший дом жертвы лишь потому, что там горел свет, позже попытался совершить самосожжение в сарае и скончался от полученных травм. Дело было закрыто в связи со смертью обвиняемого. Этот случай стал первым в истории Финляндии, когда свидетель находился в другой стране во время совершения преступления, говорится в статье.