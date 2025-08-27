Ричмонд
В Иркутской области компании наращивают соцпакеты для персонала

Опрос, в котором участвовали 1000 компаний со всей страны, показал положительные изменения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, что за последние полгода российские компании стали больше заботиться о здоровье и благополучии своих сотрудников. Опрос, в котором участвовали 1000 компаний со всей страны, показал положительные изменения.

— Работодатели стали чаще предоставлять сотрудникам медицинские страховки (ДМС), материальную помощь и льготные путевки на отдых. Также выросла популярность компенсаций на питание и организацию корпоративного транспорта, — пишут аналитики SuperJob.

Самым распространенным видом поддержки остается корпоративное обучение, которое предлагают 54% компаний. Это выгодно обеим сторонам: сотрудники повышают квалификацию, а работодатели решают проблему нехватки готовых специалистов.

В то же время бизнес реже стал выдавать беспроцентные займы сотрудникам, что связано с общей высокой стоимостью кредитов в стране.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области цены на промышленные товары снизились на 2,1% в июле.