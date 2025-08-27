Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ввести ежегодные выплаты учителям к 1 сентября

В Государственной думе выступили с инициативой о введении ежегодной федеральной выплаты для педагогов ко Дню знаний.

В Государственной думе выступили с инициативой о введении ежегодной федеральной выплаты для педагогов ко Дню знаний. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру правительства Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В документе предлагается законодательно закрепить ежегодную единовременную выплату всем педагогическим работникам, включая сотрудников сферы дополнительного образования, в размере одного базового оклада к 1 сентября.

В обращении также отмечается особая роль педагогов в воспитании будущих поколений и символическое значение Дня знаний как праздника новых начинаний. Предполагается, что выплата позволит учителям почувствовать себя главными героями этого дня.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили уравнять зарплаты учителей по всей России единым федеральным стандартом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.