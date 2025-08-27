В России предложили ввести ежегодные выплаты учителям к 1 сентября

В Государственной думе выступили с инициативой о введении ежегодной федеральной выплаты для педагогов ко Дню знаний. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру правительства Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
В документе предлагается законодательно закрепить ежегодную единовременную выплату всем педагогическим работникам, включая сотрудников сферы дополнительного образования, в размере одного базового оклада к 1 сентября.
В обращении также отмечается особая роль педагогов в воспитании будущих поколений и символическое значение Дня знаний как праздника новых начинаний. Предполагается, что выплата позволит учителям почувствовать себя главными героями этого дня.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили уравнять зарплаты учителей по всей России единым федеральным стандартом.
