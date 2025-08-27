Поклонники обсуждают расставание Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи

24 августа стало известно о завершении трёхлетнего романа турецкой актрисы Ханде Эрчел и миллиардера Хакана Сабанджи. Сначала звезда удалила совместные фотографии с возлюбленным из своих соцсетей, затем Хакан убрал все лайки с публикаций актрисы. Позже журналистка Бирсен Алтунташ сообщила, что Ханде подтвердила расставание, однако не стала раскрывать причины разрыва.
Поклонники пары сразу начали строить версии о причинах разрыва, а турецкие СМИ и блогеры активно обсуждают ситуацию. По их данным, главной причиной стала мать Хакана — Арзу Сабанджи. С самого начала она не принимала Ханде в семье и не комментировала отношения сына. Недавно Арзу поставила лайк под критическим постом о наряде и украшениях Эрчел на Каннском кинофестивале.
После новости о расставании Арзу Сабанджи опубликовала в соцсетях загадочное сообщение: «Невежество подобно сну. Ваша первая реакция на человека, который вас разбудил, — это гнев». Многие поклонники восприняли эти слова как косвенную критику в адрес актрисы.
Издание Hurriyet подтверждает, что конфликт возник из-за нежелания матери миллиардера одобрить брак сына с Ханде. Актриса якобы настаивала на свадьбе, но Арзу Сабанджи была против. При этом сама бизнес-леди никогда открыто не выступала против отношений и иногда даже ставила лайки на совместные фото пары.
Поклонники выдвигают разные версии: одни считают, что Ханде сама решила прекратить отношения, опасаясь, что брак с миллиардером навредит её карьере. Другие уверены, что актриса хочет детей, а Сабанджи к этому не готов. В интернете даже шутят, что Ханде стоит обратить внимание на Керема Бюрсина, известного своей любовью к детям.
Кроме того, некоторые фанаты предполагают, что откровенные съемки актрисы в последних проектах могли оттолкнуть Хакана. Несмотря на все догадки, истинные причины расставания остаются неизвестными, а поклонники продолжают поддерживать Ханде и желают ей счастья в будущем.