В школах Новосибирска сократят часть уроков с 1 сентября

Министерство просвещения представило новые нормативы, которые уменьшат домашние задания и увеличат количество уроков истории.
С наступлением осени в школах и других образовательных учреждениях будет пересмотрена структура учебных программ для учеников с первого по девятый классы. Министерство образования представило обновленные стандарты, предусматривающие уменьшение объема домашних заданий и расширение преподавания истории.
В соответствии с новыми положениями, в расписание будут интегрированы занятия под названием «Беседы о важном». Число учебных часов будет отличаться для разных возрастных групп. Так, для самых младших школьников предусмотрено от 18 до 19 уроков в неделю, в то время как для старших — до 36.
В Государственной Думе было выдвинуто предложение о замене традиционных домашних заданий проектной работой и творческими занятиями. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что домашняя работа часто представляет собой простое копирование информации из сети. Данный вопрос станет предметом обсуждения осенью 2025 года.
За несоблюдение новых санитарных требований школы могут быть подвергнуты штрафам в размере до 30 тысяч рублей, а руководители учебных заведений — до 7 тысяч рублей. Несоблюдение правил хранения продуктов может повлечь за собой уголовную ответственность, сообщает «ФедералПресс».
Предмет «Обществознание» практически исчезнет из учебного плана, уступив место модулю «История родного края». Также планируется уменьшить количество часов, отведенных на изучение биологии и географии, но увеличить число уроков труда начиная с 2026 года. Эти изменения направлены на оптимизацию учебной нагрузки, заявили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.