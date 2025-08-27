В школах Новосибирска сократят часть уроков с 1 сентября

В соответствии с новыми положениями, в расписание будут интегрированы занятия под названием «Беседы о важном». Число учебных часов будет отличаться для разных возрастных групп. Так, для самых младших школьников предусмотрено от 18 до 19 уроков в неделю, в то время как для старших — до 36.