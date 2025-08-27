Красноярцев предупреждают о сильных дождях и грозе 27 августа

По данным метеорологов, ночью ожидаются кратковременные дожди при температуре +12…+14 градусов. Днем осадки усилятся — пройдут сильные дожди с возможными грозами. Столбики термометров поднимутся лишь до +16…+18 градусов, что значительно ниже климатической нормы для конца августа.