Красноярцев предупреждают о сильных дождях и грозе 27 августа

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в среду, 27 августа. Жителей краевой столицы ожидает холодный и дождливый день с температурой, не превышающей +18 градусов.
По данным метеорологов, ночью ожидаются кратковременные дожди при температуре +12…+14 градусов. Днем осадки усилятся — пройдут сильные дожди с возможными грозами. Столбики термометров поднимутся лишь до +16…+18 градусов, что значительно ниже климатической нормы для конца августа.
Ветер западный умеренный, 4−9 м/с, что усилит ощущение осенней прохлады.
Рекомендации для горожан:
Обязательно брать с собой зонт и дождевик;
Водителям быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости;
Выбирать теплую непромокаемую одежду;
Воздержаться от поездок на природу и пикников;
Обеспечить безопасность домашних животных во время грозы.
Такая погода обусловлена влиянием циклона с запада. Улучшение погодных условий синоптики прогнозируют к концу недели.