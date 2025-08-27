Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев предупреждают о сильных дождях и грозе 27 августа

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМССиноптики прогнозируют сложные погодные условия в среду, 27 августа.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 68% 761 мм рт. ст. +21°

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в среду, 27 августа. Жителей краевой столицы ожидает холодный и дождливый день с температурой, не превышающей +18 градусов.

По данным метеорологов, ночью ожидаются кратковременные дожди при температуре +12…+14 градусов. Днем осадки усилятся — пройдут сильные дожди с возможными грозами. Столбики термометров поднимутся лишь до +16…+18 градусов, что значительно ниже климатической нормы для конца августа.

Ветер западный умеренный, 4−9 м/с, что усилит ощущение осенней прохлады.

Рекомендации для горожан:

Обязательно брать с собой зонт и дождевик;

Водителям быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости;

Выбирать теплую непромокаемую одежду;

Воздержаться от поездок на природу и пикников;

Обеспечить безопасность домашних животных во время грозы.

Такая погода обусловлена влиянием циклона с запада. Улучшение погодных условий синоптики прогнозируют к концу недели.