Россия перевела Латвии почти 13 миллионов евро на выплату пенсий гражданам РФ

Россия за полгода перечислила в казну Латвии около 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на главу латвийского МИД Байбу Браже.
По словам Браже, Россия перевела 12 995 587 евро на выплаты пенсий и пособий гражданам РФ — пенсионерам за три квартала 2025 года.
Министерство финансов Латвии подтвердило получение средств, а Министерство благосостояния ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
В России средний размер назначенных пенсионных выплат для женщин впервые за 10 лет превысил размер пенсий мужчин. Он составил 23 249 рублей, в то время как мужчины в среднем получают 23 028 рублей.
Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что некоторые категории граждан России имеют право на две пенсии. При этом по общему правилу получать две пенсии одновременно нельзя.
Российские граждане, которым в августе исполнится 80 лет, с сентября также будут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.