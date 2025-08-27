Ричмонд
В США запустили ракету-носитель с прототипом Starship в 10-й испытательный полет

SpaceX объявила о запуске ракеты с прототипом космического корабля.

Источник: Комсомольская правда

Состоялся 10-й испытательный запуск ракеты SpaceX с прототипом космического корабля Starship. Компания ведет прямую трансляцию события на своей странице в X.

Ракета взлетела в 19:30 EST (02:30 мск) из Техаса. До этого три запуска в 2025 году заканчивались потерей корабля.

В этом полете SpaceX не будет возвращать ускоритель на площадку. Вместо этого его планируют мягко посадить в Мексиканском заливе.

Уточняется, что основные задачи полета включают: выведение восьми симуляторов спутников Starlink, испытание новых систем повышения надежности при возвращении корабля. Миссия запланирована продолжительностью один час с финальной фазой приводнения в Индийском океане.

Напомним, что изначально старт миссии был намечен на 24 августа, однако за несколько минут до запланированного времени компания приняла решение об отмене пуска в связи с выявленной неисправностью наземного оборудования.

На следующий день проведение запуска было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее на Байконуре запустили ракету «Союз-2.1б» с символикой Восточного экономического форума.