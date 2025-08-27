Центр Гамалеи работает над универсальной вакциной против ВИЧ

В настоящее время специалисты занимаются созданием первых антигенов, которые должны вызвать широкий нейтрализующий иммунный ответ. «У нас уже есть несколько кандидатных вариантов, которые мы исследуем на способность формировать широкий спектр нейтрализующей активности. Успех будет зависеть от того, сможет ли иммуноген индуцировать защиту от всех вариантов вируса, учитывая огромное разнообразие ВИЧ», — отметил Гущин.