Центр Гамалеи работает над универсальной вакциной против ВИЧ

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России ведется разработка вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с использованием мРНК-платформы. Об этом РИА Новости сообщил руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин. По его словам, весь процесс создания вакцины займет примерно два года.
В настоящее время специалисты занимаются созданием первых антигенов, которые должны вызвать широкий нейтрализующий иммунный ответ. «У нас уже есть несколько кандидатных вариантов, которые мы исследуем на способность формировать широкий спектр нейтрализующей активности. Успех будет зависеть от того, сможет ли иммуноген индуцировать защиту от всех вариантов вируса, учитывая огромное разнообразие ВИЧ», — отметил Гущин.
Работа над вакциной ведется давно, однако в центре Гамалеи сейчас применяют именно мРНК-технологию, которая позволяет стимулировать более мощный иммунный ответ по сравнению с традиционными методами. Вакцина будет генноинженерной — её структура создается с помощью компьютерного моделирования.
После выбора наиболее эффективных иммуногенов их протестируют на сложных животных моделях. Таким образом, полный цикл разработки и испытаний займет около двух лет, добавил руководитель отдела эпидемиологии центра.
