В Госдуме рассказали о правилах дистанционной продажи лекарств с 1 сентября

«С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава № 259н, который полностью заменит приказ № 647н от 2016 года. Согласно документу, закрепляются правила дистанционной торговли. Напомню, что онлайн-продажа безрецептурных препаратов разрешена с 2020 года, а с 2022-го в пилотных регионах начали тестировать доставку рецептурных лекарств. В будущем эта практика может быть распространена на всю страну», — сказала Дрожжина.