Как найти подход к гиперактивному ребенку: психолог дала советы

— В первую очередь, у такого ребенка должна быть эмоциональная поддержка. Безусловно, родители с гиперактивным ребенком очень устают. Но если постоянно только ругать, а не давать взамен тепла и принятия, то ни к чему хорошему это не приведет, — отметила специалист в беседе с KP.RU.