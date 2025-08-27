Как найти подход к гиперактивному ребенку: психолог дала советы

Родители детей с СДВГ часто сталкиваются с трудностями. Ребенок не слушается, не может долго сидеть на месте, дерется и кричит. Как же найти подход к такому малышу? Детский, подростковый и семейный психолог Наталия Ефремова дала полезные советы для родителей.
— В первую очередь, у такого ребенка должна быть эмоциональная поддержка. Безусловно, родители с гиперактивным ребенком очень устают. Но если постоянно только ругать, а не давать взамен тепла и принятия, то ни к чему хорошему это не приведет, — отметила специалист в беседе с KP.RU.
Один из главных аспектов, по словам Ефремовой, — это четкий режим дома. Здоровый сон и правильное чередование физических и умственных нагрузок жизненно важны для таких детей. Без этого ребенок может становиться еще более беспокойным и трудным в общении.
Эксперт посоветовала также хвалить ребенка, когда он старается усидеть дольше обычного. Для него это настоящее достижение, и за каждое усилие стоит его поощрять.
Кроме того, следует донести до ребенка, что если кричать на уроке, это сбивает учителя и отвлекает других детей. Для детей с СДВГ важно научиться контролировать свои эмоции и поведение, а также развивать концентрацию с помощью игр и упражнений, специально направленных на внимание.