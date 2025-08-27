В Иркутске изобрели уникальный вездеход для участников СВО

Мастера из Иркутска создали специальный грузовик повышенной проходимости для помощи бойцам в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, машина построена на отечественных комплектующих от известных автомобилей и отличается высокой надежностью.
Новый вездеход способен перевозить до 12 человек, доставлять грузы и эвакуировать раненых. Он легко преодолевает серьезные препятствия и водные преграды, развивая скорость до 60 км/ч. Идея создания такой техники возникла после прямого общения с бойцами, которые нуждались в подобном транспорте.
— Постоянный контакт с военнослужащими позволяет отправлять им именно то, что действительно необходимо. Совместная работа в тылу сближает иркутян, вдохновляет их на трудовые подвиги. Это не менее важно в общем деле приближения победы, — отметил мэр Руслан Болотов.
Первый образец уже почти готов, и его планируют отправить «за ленточку» уже осенью. При поддержке местных властей и фондов иркутские мастера готовы выпускать до четырех таких машин ежемесячно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 27 августа в Иркутск прибудет передвижной музей «Поезд Победы».