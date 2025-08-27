Москва
+11°
полупрозрачная облачность
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор перечислил категории граждан, которым следует привиться от гриппа

Прививка от гриппа в первую очередь необходима людям из «группы риска», медикам, учителям и работникам других профессий с высоким риском заражения.

Прививка от гриппа в первую очередь необходима людям из «группы риска», медикам, учителям и работникам других профессий с высоким риском заражения. При этом лучше всего вакцинироваться в сентябре-октябре, рассказали в Роспотребнадзоре.

Также рекомендовано привиться от гриппа детям от шести месяцев, пожилым людям, беременным, лицам с хроническими заболеваниями.

Плановая вакцинация предусматривает введение лишь одной вакцины. Исключение — малолетние дети, прививающиеся впервые.

«Оптимальным временем для вакцинации считается начало осени, сентябрь-октябрь. Это связано с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется 2−4 недели», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В то же время более поздняя вакцинация может уже не дать необходимую защиту, так как иммунитет не успеет сформироваться.

Читайте также: Центр Гамалеи работает над универсальной вакциной против ВИЧ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.