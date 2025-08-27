Роспотребнадзор перечислил категории граждан, которым следует привиться от гриппа

Прививка от гриппа в первую очередь необходима людям из «группы риска», медикам, учителям и работникам других профессий с высоким риском заражения. При этом лучше всего вакцинироваться в сентябре-октябре, рассказали в Роспотребнадзоре.
Также рекомендовано привиться от гриппа детям от шести месяцев, пожилым людям, беременным, лицам с хроническими заболеваниями.
Плановая вакцинация предусматривает введение лишь одной вакцины. Исключение — малолетние дети, прививающиеся впервые.
«Оптимальным временем для вакцинации считается начало осени, сентябрь-октябрь. Это связано с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется 2−4 недели», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В то же время более поздняя вакцинация может уже не дать необходимую защиту, так как иммунитет не успеет сформироваться.
