Первый «цветной» поезд Ермак для метро Новосибирска отправлен в город

К концу 2025 года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию четыре аналогичных поезда, что значительно улучшит состояние вагонного парка новосибирского метро. Осенью 2024 года были подписаны соглашения о приобретении 25 вагонов (пяти составов, каждый из которых состоит из пяти вагонов). Три поезда закупаются по договору лизинга с участием «Сбербанк Лизинга», а два — напрямую у «Метровагонмаша».