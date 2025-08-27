Первый «цветной» поезд Ермак для метро Новосибирска отправлен в город

Внутри цветографическая схема оформления интерьеров, вентиляция, очистка воздуха, зарядка для смартфонов.
К концу 2025 года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию четыре аналогичных поезда, что значительно улучшит состояние вагонного парка новосибирского метро. Осенью 2024 года были подписаны соглашения о приобретении 25 вагонов (пяти составов, каждый из которых состоит из пяти вагонов). Три поезда закупаются по договору лизинга с участием «Сбербанк Лизинга», а два — напрямую у «Метровагонмаша».
Внутри вагонов установлена современная система вентиляции и очистки воздуха, включая ультрафиолетовые установки для дезинфекции. Информационное обеспечение пассажиров осуществляется посредством ЖК-дисплеев и экранов над дверями, а для удобства предусмотрены USB-порты для подзарядки гаджетов. Безопасность обеспечивают защитные перегородки между сиденьями и входом, а нескользящее напольное покрытие предотвращает падения. По данным канала Трансмашхолдинг, поезд оборудован зонами для людей с ограниченными возможностями.
На данный момент не сообщается, когда первый поезд «Ермак» начнет курсировать по линиям. Он должен пройти период приработки и всестороннюю проверку всех систем в условиях новосибирской подземки.