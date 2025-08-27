Стало понятно, какие пенсии проиндексируют дважды в следующем году

До 2026 года страховые пенсии в России индексировались один раз в год, как правило, в январе, исходя из прогнозной инфляции. Однако фактическая инфляция часто оказывалась выше, и государству приходилось проводить дополнительные повышения, как это было в 2025 году. Новый двухэтапный порядок индексации введен для более точного учета реальной инфляции и роста доходов Социального фонда, что должно сделать систему выплат более гибкой и своевременной.