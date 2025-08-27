Стало понятно, какие пенсии проиндексируют дважды в следующем году

Пенсия будет индексироваться два раза в год.
В 2026 году в России страховые пенсии будут индексироваться дважды — в феврале и апреле. Пенсии для инвалидов, граждан старше 80 лет и по потере кормильца также повысят. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Индексация пенсий в России закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. Для разных видов выплат действуют свои даты: социальные пенсии пересматриваются 1 апреля, страховые пенсии неработающих традиционно индексировались в начале года, а с 2026 года для них вводится двухэтапный порядок — 1 февраля (по фактической инфляции прошедшего года) и 1 апреля (дополнительный пересмотр, по данным Социального фонда России)», — приводят слова Говырина ТАСС. Также он напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом всех пропущенных повышений.
Депутат уточнил, что ориентиром для повышения станет инфляция за 2025 год — предполагается увеличение на 9%. По предварительным расчетам, социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов составит около 23 083 рублей, для инвалидов первой группы и сирот — примерно 19 236 рублей. Социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей — около 9 618 рублей, для инвалидов третьей группы — более 8 175 рублей.
Для страховых пенсий фиксированная выплата после индексации достигнет примерно 9 709 рублей в месяц, а стоимость пенсионного коэффициента — почти 159 рублей. К этим суммам прибавляются районные коэффициенты, надбавки за возраст, иждивенцев, инвалидность, северный и сельский стаж, а также возможные доплаты до прожиточного минимума.
До 2026 года страховые пенсии в России индексировались один раз в год, как правило, в январе, исходя из прогнозной инфляции. Однако фактическая инфляция часто оказывалась выше, и государству приходилось проводить дополнительные повышения, как это было в 2025 году. Новый двухэтапный порядок индексации введен для более точного учета реальной инфляции и роста доходов Социального фонда, что должно сделать систему выплат более гибкой и своевременной.