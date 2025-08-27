Ричмонд
Церковный праздник 27 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Православная церковь 27 августа совершает память одного из двенадцати малых библейских пророков — Михея Морасфитина, жившего в VIII веке до Рождества Христова. Также этот день является предпразднством одного из главных праздников — Успения Пресвятой Богородицы.

Историческое значение.

Пророк Михей известен своими предсказаниями о рождении Спасителя в Вифлееме и обличительными речами против несправедливости и лицемерия. Его книга входит в состав Ветхого Завета. Народные традиции и приметы.

В народном календаре день получил название «Михей-Тиховей» из-за частого затишья ветра перед приближающейся осенью:

Утренний туман предвещает хорошую погоду;

Тихий ветер — к теплой и сухой осени;

Гром на Михея — к ветреной осени;

Журавли улетают — к ранним холодам.

Что не рекомендуется делать.

В преддверии Успения верующим следует:

Избегать шумных празднеств и конфликтов;

Воздержаться от тяжелого физического труда;

Не начинать новых важных дел без молитвы;

Отложить работу в огороде и в поле.

Современное значение.

В храмах в этот день совершаются торжественные богослужения, где особо подчеркивается важность духовной чистоты и милосердия — тем, которые пророк Михей ставил во главу своей проповеди.

Верующие готовятся к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. Этот день напоминает о важности соблюдения традиций и духовной преемственности поколений.