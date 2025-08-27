Церковный праздник 27 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Православная церковь 27 августа совершает память одного из двенадцати малых библейских пророков — Михея Морасфитина, жившего в VIII веке до Рождества Христова. Также этот день является предпразднством одного из главных праздников — Успения Пресвятой Богородицы.
Историческое значение.
Пророк Михей известен своими предсказаниями о рождении Спасителя в Вифлееме и обличительными речами против несправедливости и лицемерия. Его книга входит в состав Ветхого Завета. Народные традиции и приметы.
В народном календаре день получил название «Михей-Тиховей» из-за частого затишья ветра перед приближающейся осенью:
Утренний туман предвещает хорошую погоду;
Тихий ветер — к теплой и сухой осени;
Гром на Михея — к ветреной осени;
Журавли улетают — к ранним холодам.
Что не рекомендуется делать.
В преддверии Успения верующим следует:
Избегать шумных празднеств и конфликтов;
Воздержаться от тяжелого физического труда;
Не начинать новых важных дел без молитвы;
Отложить работу в огороде и в поле.
Современное значение.
В храмах в этот день совершаются торжественные богослужения, где особо подчеркивается важность духовной чистоты и милосердия — тем, которые пророк Михей ставил во главу своей проповеди.
Верующие готовятся к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. Этот день напоминает о важности соблюдения традиций и духовной преемственности поколений.