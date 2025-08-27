WSJ: Американская компания ExxonMobil может вернуться в Россию

Руководство ExxonMobil уже обратилось к правительству США за поддержкой в этом вопросе. Генеральный директор компании Даррен Вудс обсуждал эту возможность с президентом Дональдом Трампом. По мнению издания, такое решение повлекло бы за собой значительное сближение между двумя странами, гвоорится в статье.