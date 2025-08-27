Ричмонд
WSJ: Американская компания ExxonMobil может вернуться в Россию

Американская компания ExxonMobil рассматривает возможность возобновления своей деятельности на российском рынке, в частности, на проекте «Сахалин-1».

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, решение о возвращении может быть принято при условии «зеленого света» со стороны правительств США и России в рамках мирного процесса по Украине.

Руководство ExxonMobil уже обратилось к правительству США за поддержкой в этом вопросе. Генеральный директор компании Даррен Вудс обсуждал эту возможность с президентом Дональдом Трампом. По мнению издания, такое решение повлекло бы за собой значительное сближение между двумя странами, гвоорится в статье.

Многие компании уже сделали первые шаги на пути возвращения в РФ. Так, американская сеть заведений быстрого питания McDonald’s подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдональдс» в Роспатент.

Также стало известно, что французский модный дом Louis Vuitton, который покинул российский рынок после начала спецоперации, также зарегистрировал в Роспатенте шесть новых товарных знаков.

