Абонентам напомнили, чем обернется передача sim-карт третьим лицам с 1 сентября

В Госдуме рассказали, с кем нельзя делиться sim-картами с сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2025 года в Российской Федерации вступает в силу законодательная норма, предусматривающая административную ответственность за передачу SIM-карт третьим лицам.

Как сообщил ТАСС федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия», член профильного комитета Госдумы Антон Немкин, нововведение разрешает приобретение карт для близких родственников, но запрещает их передачу коллегам и друзьям.

«Закон не направлен на то, чтобы ограничить бытовые ситуации. Купить sim-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф», — рассказал Немкин.

При этом депутат пояснил, что штраф не грозит за кратковременную передачу телефона друзьям для звонков или выхода в интернет.

Напомним, что закон вводит серьезные штрафы за передачу SIM-карт: для обычных граждан — до 50 тыс. рублей, для предприятий — до 200 тыс. рублей.

Ранее KP.RU писал, что в России могут ввести ограничение на число банковских карт на человека.