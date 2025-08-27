Против бывшего зама Шойгу завели еще одно дело

«В отношении Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного за незаконное хранение оружия. Официально ему об этом не предъявлено, но ранее он давал пояснения по данному факту», — пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.