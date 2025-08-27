Подросток силой затащил в кусты украинку возле Эйфелевой башни и изнасиловал её

Всё случилось в ночь на 25 августа. По данным СМИ, насильник и женщина были пьяны. Парень силой затащил жертву за кусты. Крики или плачь, как утверждает ещё один источник газеты, привлекли внимание патрулировавшей неподалёку бригады полиции Парижа.