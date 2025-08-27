Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток силой затащил в кусты украинку возле Эйфелевой башни и изнасиловал её

В Париже взяли под стражу подростка, который изнасиловал 32-летнюю гражданку Украины возле Эйфелевой башни в районе Марсова поля. Как сообщает портал Le Parisien, такого во Франции не было с прошлой осени.

Источник: Life.ru

Всё случилось в ночь на 25 августа. По данным СМИ, насильник и женщина были пьяны. Парень силой затащил жертву за кусты. Крики или плачь, как утверждает ещё один источник газеты, привлекли внимание патрулировавшей неподалёку бригады полиции Парижа.

«Полиция немедленно арестовала подозреваемого», — пишет издание.

Задержанным оказался 17-летний ливиец. Правоохранителям ещё предстоит допросить жертву, которая на момент событий не говорила по по-французски и была пьяна.

Ранее Life.ru рассказывал, как в американском штате Теннесси мужчина изнасиловал женщину, упавшую в обморок перед церковью. Согласно полицейскому отчёту, мужчина поднял беспомощную женщину, перенёс на землю и совершил многократные сексуальные насильственные действия.