В ГД предупредили, с кем запрещено будет делиться sim-картой с 1 сентября

Передавать телефон друзьям и коллегам на короткое время, чтобы они смогли позвонить или зайти в интернет не запрещается, подчеркнул депутат. Он добавил, что эти меры позволят усилить безопасность россиян в цифровой среде. По новому закону, за передачу sim-карт третьим лицам гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а организациям до 200 тысяч рублей.