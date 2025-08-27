Ричмонд
В ГД предупредили, с кем запрещено будет делиться sim-картой с 1 сентября

В России с 1 сентября вступит в силу закон о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам. Люди смогут покупать карты своим родственникам, но передавать их знакомым и друзьям будет запрещено. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Депутат предупредил россиян о новом законе.

«Родители смогут купить sim-карту для своего ребенка, взрослые дети — для пожилых родителей и так далее. А вот купить карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое грозит штраф», — передает ТАСС слова Немкина.

«Родители смогут купить sim-карту для своего ребенка, взрослые дети — для пожилых родителей и так далее. А вот купить карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое грозит штраф», — передает ТАСС слова Немкина.

Передавать телефон друзьям и коллегам на короткое время, чтобы они смогли позвонить или зайти в интернет не запрещается, подчеркнул депутат. Он добавил, что эти меры позволят усилить безопасность россиян в цифровой среде. По новому закону, за передачу sim-карт третьим лицам гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а организациям до 200 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор обнаружил у операторов связи 916 абонентов с более чем 1000 sim-карт на каждого, а всего номеров было около 6,6 млн. Наличие множества карт может указывать на возможные нарушения в процессе их получения или на мошеннические действия со стороны абонента, дилера или оператора связи.