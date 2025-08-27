Ричмонд
На Всемирную общественную ассамблею в РФ приедут представители 150 стран

На первую Всемирную общественную ассамблею пригласили около двух тысяч лидеров общественного мнения.

Источник: Аргументы и факты

Представители не менее 150 стран примут участие в первой Всемирной общественной ассамблее (ВОА), которую проведут в сентябре в Москве, сообщил генсек Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

«Масштабное мероприятие пройдет 20−21 сентября в Москве, в Центре международной торговли. Мы пригласили около двух тысяч лидеров общественного мнения со всего мира. На данный момент участие подтвердили представители 150 государств, но регистрация ещё продолжается — впереди целый месяц активной работы», — заявил глава организации в интервью ТАСС.

Генсек уточнил, что на мероприятии планируется обсудить множество актуальных гуманитарных проблем. По его словам, на ВОА приедут представители всех континентов. Он также рассказал о деятельности Ассамблеи народов мира, созданной в 2025 году.

«В основе нашей работы лежит триада: образование, культура и спорт. Именно этим направлениям мы и наши многочисленные партнеры посвящаем свои усилия», — отметил Бельянинов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что со временем к организации начали проявлять интерес африканские страны, после чего была создана Ассамблея народов Евразии и Африки.

Напомним, в августе в Москве состоялся VI Международный муниципальный форум (ММФ) стран БРИКС. На мероприятие приехали делегации из 126 стран. Всего форум собрал более 5000 участников.