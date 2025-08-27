На Всемирную общественную ассамблею в РФ приедут представители 150 стран

«Масштабное мероприятие пройдет 20−21 сентября в Москве, в Центре международной торговли. Мы пригласили около двух тысяч лидеров общественного мнения со всего мира. На данный момент участие подтвердили представители 150 государств, но регистрация ещё продолжается — впереди целый месяц активной работы», — заявил глава организации в интервью ТАСС.