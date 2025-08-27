Спасатели Подмосковья рассказали, как не потеряться в лесу

В Госдуме предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги и дали рекомендации на случай, если человек заблудится в лесу при сборе грибов. Главное управление гражданской защиты Московской области советует в такой ситуации двигаться вдоль линий электропередачи, газопроводов, широких просек или вниз по течению ручья, избегая оврагов. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство отмечает, что во время похода за грибами легко потеряться из-за однообразия кустов и деревьев. Спасатели рекомендуют подавать сигналы каждые 15−20 минут с помощью свистка или стука палкой по дереву. Если есть уверенность, что вас ищут, можно развести костер — дым поможет спасателям найти заблудившегося.
Перед выходом в лес важно сообщить близким, куда вы идёте и когда планируете вернуться. Рекомендуется полностью зарядить телефон, взять пауэрбанк, проверить прогноз погоды и отказаться от похода при дожде, грозе или тумане. Также советуют надевать яркую одежду или одежду со светоотражающими элементами и не ходить в лес в одиночку.
Главное управление гражданской защиты подчеркивает, что соблюдение этих простых правил поможет сохранить безопасность и обеспечить спокойный отдых на природе.
