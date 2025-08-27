Спасатели Подмосковья рассказали, как не потеряться в лесу

В Госдуме предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги и дали рекомендации на случай, если человек заблудится в лесу при сборе грибов. Главное управление гражданской защиты Московской области советует в такой ситуации двигаться вдоль линий электропередачи, газопроводов, широких просек или вниз по течению ручья, избегая оврагов. Об этом пишет РИА Новости.