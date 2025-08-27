Новосибирцам озвучили изменения в трудовом законодательстве с 1 сентября

Документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
С 1 сентября в Российской Федерации в силу вступают нововведения в сфере трудовых отношений, которые коснутся всех субъектов, включая Новосибирскую область. Соответствующие нормативные документы опубликованы на официальном ресурсе правовой информации.
В частности, вносятся корректировки в порядок премирования сотрудников. С начала сентября правила определения видов, размеров, сроков, оснований и условий выплаты премий должны быть зафиксированы в коллективных договорах, соглашениях или внутренних нормативных актах организации. При этом обязательным становится учет таких факторов, как качество и продуктивность работы, продолжительность трудовой деятельности, наличие дисциплинарных взысканий и других значимых показателей.
Также с 1 сентября вступает в действие перечень профессий и видов деятельности, позволяющих заключать с сотрудниками договоры о полной личной или коллективной материальной ответственности.
Помимо этого, вводятся обновленные правила предоставления отпуска по уходу за ребенком для усыновителей. Работодатели получат право привлекать к трудовой деятельности подростков в возрасте от 14 до 18 лет в выходные дни в период летних каникул.