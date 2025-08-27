Новосибирцам озвучили изменения в трудовом законодательстве с 1 сентября

В частности, вносятся корректировки в порядок премирования сотрудников. С начала сентября правила определения видов, размеров, сроков, оснований и условий выплаты премий должны быть зафиксированы в коллективных договорах, соглашениях или внутренних нормативных актах организации. При этом обязательным становится учет таких факторов, как качество и продуктивность работы, продолжительность трудовой деятельности, наличие дисциплинарных взысканий и других значимых показателей.