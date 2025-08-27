«Проверьте, это не моя подпись!»: сибиряк спустя 20 лет узнал о крупном долге перед банком

Почти 20 лет спустя жителю Читы удалось доказать, что он не брал кредит. Как сообщили КП-Иркутск в Забайкальском краевом суде, банк пытался взыскать с него 165 тысяч рублей, набежавшие за долгие годы, и сначала районный суд встал на сторону кредитной организации.
Однако мужчина не сдался и подал апелляцию. Он уверял, что никогда не подписывал кредитный договор и даже потерял паспорт в то время, когда был оформлен заем. Чтобы доказать это, он попросил провести почерковедческую экспертизу.
— Экспертиза подтвердила: подпись в договоре — поддельная. Более того, выяснилось, что адрес, указанный в документах, в 2006 году вообще не существовал, — сообщили в пресс-службе суда.
Забайкальский краевой суд отменил предыдущее решение и полностью отказал банку в иске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники создают поддельные школьные дневники для взлома аккаунтов на «Госуслугах».