Скандальная блогерша Диденко выбрала новую цель для хайпа и заявила об ожирении 9-летней дочери

Диетолог акцентировала внимание на том, что резкие изменения в питании детей без медицинских показаний могут привести к ряду негативных последствий, включая нарушение пищевого поведения, замедление роста и ухудшение состояния здоровья. Она также указала, что у девочки нет признаков ожирения, и отметила, что складка на животе, которую продемонстрировала на фото блогерша, составляет всего 1,5 см, в то время как при ожирении этот показатель составляет 5 см и более.