Скандальная блогерша Диденко выбрала новую цель для хайпа и заявила об ожирении 9-летней дочери

Диетолог Марият Мухина в беседе с Life.ru забила тревогу и призвала органы опеки проверить семью. По словам эксперта, девочка подвергается опасности из-за излишнего внимания к своему весу. Врач отметила, что такое поведение матери является пищевым насилием и может серьёзно навредить ребёнку.
Диденко «прославилась» на всю страну тем, что уморила на своём дне рождения мужа и ещё двух гостей. Это была чувствительная тема, которая всколыхнула всю страну и сделала Екатерину популярным блогером. Впоследствии популярность пошла на спад, и Екатерина выбрала новую жертву для хайпа — свою 9-летнюю дочь.
Марият Мухина.
Врач-диетолог.
Диетолог акцентировала внимание на том, что резкие изменения в питании детей без медицинских показаний могут привести к ряду негативных последствий, включая нарушение пищевого поведения, замедление роста и ухудшение состояния здоровья. Она также указала, что у девочки нет признаков ожирения, и отметила, что складка на животе, которую продемонстрировала на фото блогерша, составляет всего 1,5 см, в то время как при ожирении этот показатель составляет 5 см и более.
«В таком возрасте дети нуждаются в полноценном балансе всех питательных веществ. Принудительное ограничение пищи может вызвать стресс, тревожность и проблемы с самооценкой», — предостерегла Мухина.
Диетолог призвала органы опеки и службу защиты прав детей обратить внимание на семью. По её мнению, это является формой пищевого насилия, которая может причинить вред ребёнку.
«В данном случае ребёнок подвергается вреду. Необходимо привлекать местные органы опеки и попечительства, службу защиты прав детей, комиссию по делам несовершеннолетних и участкового уполномоченного по делам несовершеннолетних. Также важно указать все признаки риска для здоровья ребёнка: ограничения в питании, принуждение к диете, угрозы, изменения поведения, физические симптомы возможного истощения; отсутствие документальных подтверждений ожирения», — заключила собеседница Life.ru.
Ранее Life.ru писал, что овдовевшая после вечеринки с сухим льдом блогерша Екатерина Диденко объявила о свадьбе. Её избранником стал актёр Влад Черных.