В Белом доме подтвердили стремление Путина к миру: вот что там сказали

Как считает спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, президент России Владимир Путин демонстрирует готовность к мирному урегулированию украинского кризиса.
«Совершенно верно. Он точно говорил об этом», — ответил спецпосланник на вопрос, высказывался ли российский лидер о желании Москвы завершить конфликт.
По словам представителя, несмотря на высокую степень сложности украинского кризиса, американский лидер показывает уверенность в поиске путей его разрешения.
Накануне Уиткофф анонсировал встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке. По словам спецпредставителя, она пройдет на следующей неделе.
При этом ранее президент России Владимир Путин рассказал, как важно устранить первопричины кризиса на Украине. Кроме этого, на днях глава российского МИД России Сергей Лавров подчеркнул исключительную важность вопроса о легитимном представителе Киева для подписания мирного соглашения по Украине.