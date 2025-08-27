Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме подтвердили стремление Путина к миру: вот что там сказали

Уиткофф заявил, что Путин хочет мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Как считает спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, президент России Владимир Путин демонстрирует готовность к мирному урегулированию украинского кризиса.

«Совершенно верно. Он точно говорил об этом», — ответил спецпосланник на вопрос, высказывался ли российский лидер о желании Москвы завершить конфликт.

По словам представителя, несмотря на высокую степень сложности украинского кризиса, американский лидер показывает уверенность в поиске путей его разрешения.

Накануне Уиткофф анонсировал встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке. По словам спецпредставителя, она пройдет на следующей неделе.

При этом ранее президент России Владимир Путин рассказал, как важно устранить первопричины кризиса на Украине. Кроме этого, на днях глава российского МИД России Сергей Лавров подчеркнул исключительную важность вопроса о легитимном представителе Киева для подписания мирного соглашения по Украине.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше