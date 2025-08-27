В Роспотребнадзоре поделились правилами выбора антисептика для рук

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать спиртосодержащие антисептики с содержанием этилового спирта не менее 60−70%, избегать агрессивных компонентов и не использовать его слишком часто без необходимости.
Все кожные антисептики в России, как уточнили в ведомстве, проходят обязательную государственную регистрацию, основанную на результатах дезинфектологической экспертизы, в ходе которой каждое средство тестируется на эффективность и безопасность. Если антисептик успешно ее проходит, производителю выдается свидетельство о госрегистрации. На упаковке кожного антисептика должен быть указан его номер.
«Также важно, чтобы была четко прописана область применения средства и его эффективность против вирусов и бактерий. Например, формулировка “применяется по отношению к возбудителям бактериальных и вирусных инфекций” свидетельствует о широком антимикробном действии», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что номер свидетельства о государственной регистрации можно проверить в едином реестре Евразийской экономической комиссии или на сайте Роспотребнадзора.
«Если в карточке товара указано, что антисептик “убивает вирус SARS-CoV-2”, это может быть маркетинговым ходом. Для подтверждения эффективности против коронавируса у производителя должны быть подтверждающие результаты исследований, проведенных, например, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии “Вектор” Роспотребнадзора. Без таких данных это всего лишь уловка для повышения продаж», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что кожные антисептики могут содержать различные химические вещества, например четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов, спирты. Для обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров применяются антисептики на основе спиртов.
«Рекомендуется использовать спиртосодержащие антисептики с содержанием этилового спирта не менее 60−70% или изопропилового спирта не менее 60%. Если антисептик состоит из смеси спиртов, общая концентрация также должна составлять не менее 60%, причем это значение должно быть указано “по массе”, а не “по объему”, так как объемные показатели могут вводить в заблуждение. Некоторые антисептики могут содержать смягчающие и увлажняющие компоненты, такие как глицерин», — пояснили в ведомстве.
Для санитарной обработки кожных покровов используют кожные антисептики, не содержащие спиртов, обладающие моющим эффектом, уточнили в Роспотребнадзоре.
«Чтобы эффективно защитить себя от вируса, важно знать, какое количество антисептика нужно наносить на руки и сколько по времени необходимо ждать для его действия. Эта информация должна быть указана на упаковке. Если вы работаете из дома и редко выходите на улицу, постоянная обработка рук спиртовыми средствами может быть излишней», — добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что регулярная обработка рук необходима в случае частых контактов с наличными деньгами, при использовании общественного транспорта или общих компьютеров.
«В составе кожного антисептика не должно быть агрессивных кислот и альдегидных соединений (вещества, оканчивающиеся на “-альдегид”). Четвертичные аммониевые соединения допустимы, но только в определенной концентрации», — отметили в ведомстве.