В Роспотребнадзоре поделились правилами выбора антисептика для рук

«Рекомендуется использовать спиртосодержащие антисептики с содержанием этилового спирта не менее 60−70% или изопропилового спирта не менее 60%. Если антисептик состоит из смеси спиртов, общая концентрация также должна составлять не менее 60%, причем это значение должно быть указано “по массе”, а не “по объему”, так как объемные показатели могут вводить в заблуждение. Некоторые антисептики могут содержать смягчающие и увлажняющие компоненты, такие как глицерин», — пояснили в ведомстве.