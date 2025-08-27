Ричмонд
Жара до +38 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 27 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 68% 761 мм рт. ст. +21°

В Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют хорошую погоду — осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра — 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.