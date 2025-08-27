Прототип Starship благополучно приводнился в Индийском океане несмотря на повреждения

Американская компания SpaceX успешно провела десятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship во вторник. Несмотря на повреждение хвостовой части аппарата, Starship благополучно приводнился в Индийском океане.
Ведущий трансляции, проходившей на официальной странице SpaceX в соцсети X, подтвердил успешное приводнение. Ранее три попытки запуска прототипа Starship в январе, марте и мае завершились неудачей.
В ходе этого полета впервые удалось вывести из грузового отсека Starship восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Ранее компания сталкивалась с техническими сложностями при реализации этой задачи. Также SpaceX провела повторный запуск двигателя Raptor и протестировала усовершенствования, направленные на повышение надежности корабля при возвращении на Землю.
Старт ракеты состоялся в 19:30 по восточному времени с космодрома Starbase в Техасе. В этот раз не планировалось возвращение ускорителя на стартовую площадку — после отделения он замедлился и мягко приводнился в Мексиканском заливе.
15 марта глава SpaceX Илон Маск объявил о планах запустить Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года. При успешных испытаниях с роботом, пилотируемые полеты на Красную планету могут начаться в 2029 году. Главная цель компании — создание самодостаточного города на Марсе в течение 20 лет.
Starship задуман как универсальная космическая система для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников, миссий на Луну и Марс, а также дальних космических экспедиций. Многоразовые ускоритель Super Heavy и сам корабль будут совершать вертикальную посадку на Землю. Общая высота системы составляет 121 метр, из них 50 метров приходится на корабль и 71 метр — на ускоритель. Грузоподъемность оценивается в 100−150 тонн.