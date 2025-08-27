Прототип Starship благополучно приводнился в Индийском океане несмотря на повреждения

Starship задуман как универсальная космическая система для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников, миссий на Луну и Марс, а также дальних космических экспедиций. Многоразовые ускоритель Super Heavy и сам корабль будут совершать вертикальную посадку на Землю. Общая высота системы составляет 121 метр, из них 50 метров приходится на корабль и 71 метр — на ускоритель. Грузоподъемность оценивается в 100−150 тонн.