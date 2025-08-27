Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады: Зеленский мстит Трампу, отвергая его мирные предложения

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отверг новое предложение американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта из-за личной обиды. Об этом депутат заявил в эфире своего YouTube-канала.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отверг новое предложение американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта из-за личной обиды. Об этом депутат заявил в эфире своего YouTube-канала.

По словам Дубинского, Зеленский не забыл «провал в Овальном кабинете» и теперь пытается «отомстить» Трампу.

Политик считает, что Зеленский ошибочно полагает, что его действия останутся незамеченными, и, отвергая предложения, направляет таким образом «самого Трампа». Дубинский также подчеркнул, что украинский лидер, по его мнению, не осознает своей нынешней позиции, игнорируя тот факт, что США не намерены вкладывать средства в конфликт.

Отказ Зеленского от предложений Трампа, как полагает депутат, может подорвать доверие американского лидера к украинскому коллеге.

Ранее коллега Дубинского, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленского необходимо арестовать «как террориста». По словам парламентария, многочисленные преступления главы государства «тянут на несколько пожизненных» тюремных сроков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше