Депутат Рады: Зеленский мстит Трампу, отвергая его мирные предложения

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отверг новое предложение американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта из-за личной обиды. Об этом депутат заявил в эфире своего YouTube-канала.
По словам Дубинского, Зеленский не забыл «провал в Овальном кабинете» и теперь пытается «отомстить» Трампу.
Политик считает, что Зеленский ошибочно полагает, что его действия останутся незамеченными, и, отвергая предложения, направляет таким образом «самого Трампа». Дубинский также подчеркнул, что украинский лидер, по его мнению, не осознает своей нынешней позиции, игнорируя тот факт, что США не намерены вкладывать средства в конфликт.
Отказ Зеленского от предложений Трампа, как полагает депутат, может подорвать доверие американского лидера к украинскому коллеге.
Ранее коллега Дубинского, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленского необходимо арестовать «как террориста». По словам парламентария, многочисленные преступления главы государства «тянут на несколько пожизненных» тюремных сроков.